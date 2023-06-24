أسعار المواشي في سوق بلقاس بالدقهلية.. تختلف حسب الوزن

تتبقى أيام قليلة على حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، لذا يعتم كثير من المواطنين بمعرفة أسعار المواشي في سوق بلقاس بمحافظة الدقهلية، استعدادا لشراء الأضاحي.

وقال السيد حسانين، وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية، لـ«الوطن»، إن سوق بلقاس من أكبر أسواق المواشي في الدقهلية، إذ يلقى إقبالا شديدا من تجار المحافظات الأخرى من أجل شراء المواشي، خاصة في فترة ما قبل عيد الأضحى.

وأوضح، أن المديرية تنظم دورات مرورية مستمرة على سوق بلقاس لتعقيمه، والاطمئنان على سلامة المواشي، والكشف عليها بشكل مستمر قبل شرائها، للتأكد من صلاحيتها للشراء حرصا على سلامة المواطنين.

إقبال المواطنين على شراء الأضاحي بسوق بلقاس

وقال محمد عباس، تاجر مواشي بسوق بلقاس في الدقهلية لـ«الوطن»، إن المواطنين يتوافدون على السوق لشراء المواضي استعدادا لـ عيد الأضحى، مضيفا أن الأسعار تختلف بحسب وزن العجل أو الخروف.

سعر الكيلو القائم للأضاحي في سوق بلقاس

وأشار «عباس» إلى أن الكيلو القائم في العجول والخرفان تسجل الآتي:

- كيلو اللحوم القائم من العجل البقري 135 جنيها للذكر.

- كيلو اللحوم القائم من العجل البقري 125 جنيها للأنثى.

- كيلو اللحوم القائم للعجل الجاموسي يصل إلى 120 جنيها للذكر.

- كيلو اللحوم القائم للعجل الجاموسي للأنثى 110 جنيهات.

- كيلو اللحوم القائم من الخروف الضاني 160 جنيها.