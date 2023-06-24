مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين على متن 30 رحلة طيران من أوروبا اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 30 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 6 آلاف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 7 دول أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

وصول 6 آلاف سائح مطار مرسى علم

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، عن وصول 6 آلاف سائح على متن 30 رحلة طيران قادمة من مطارات 7 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك والنمسا وبلجيكا وسويسرا.

ومن جانبه، قال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتم استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والنقل إلى الفنادق بواسطة حافلات سياحية، كما يتم التسكين بالغرف سريعا والعمل على راحة النزلاء طول مدة الإقامة بفنادق مرسى علم.

وكشف «عثمان» استعدادت الفنادق لاستقبال آلاف السائحين، حيث من المقرر وصول حوالي 28 ألف سائح على مدار الأسبوع الجاري، من جنسيات أوروبية مختلفة، لافتا إلى أن السياحة الألمانية تأتي في صدارة الأسواق السياحية الوافدة، ثم السياحة البولندية والتشيكية والإيطالية.