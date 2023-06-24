أسعار المواشي في الغربية.. 140 جنيها لكيلو «البقري» القائم

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويحرص المواطنون على معرفة أسعار المواشي في الغربية التي تشهد انخفاضا خلال الفترة الحالية، استعدادا لشرائها حال الرغبة في التضحية.

أسعار المواشي في الغربية

وقال محمد بكر، تاجر مواشي، إن عملية بيع الأضاحي من بقر وجاموس أو أغنام وماعز، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مع نهاية شهر ذو القعدة، ويستمر الإقبال حتى نهاية أيام عيد الأضحى، مضيفا «موسم لنا كتجار مواشي وأضاحي الـ20 يوم اللي قبل عيد الأضحى»، موضحا أن أسعار المواشي في الغربية تشهد انخفاضا حاليا قبل العيد بـ3 أيام، مقارنة بأسعارها أول الشهر.

وأضاف «بكر» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه وغيره من تجار المواشي يحرصون على الذهاب لأسواق المواشي في مدن ومراكز المحافظات، لمتابعة حركة البيع والشراء، موضحا أن من أشهر الأسواق بالغربية سوق مدينة المحلة الكبرى، وسوق مدينة قطور، وسوق الجعفرية بمركز السنطة، وسوق الدلجمون بكفر الزيات.

أسعار المواشي في الغربية.. 105 جنيهات للكيلو

وأكد صابر الصعيدي، تاجر مواشي، أن الإقبال على شراء الأضاحي يزيد في اول شهر ذو الحجة، ويقل تدريجيا مع اقتراب العيد، موضحا أن أسعار المواشي في الغربية تنخفض مع انخفاض نسبة الشراء.

وعن أسعار المواشي في الغربية، كشف «الصعيدي» أنها تختلف وفقا للنوع والوزن، موضحا أن كيلو البقر القائم 140 جنيها، أقل 5 جنيهات عن الأيام الماضية، وكيلو الجاموس قائم 105 جنيهات، والأغنام والماعز تتراوح أسعارها بين 145 و150 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن الأسبوع الماضي.