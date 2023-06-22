أسعار وأماكن بيع المواشي في دمياط.. كيلو الماعز بـ130 جنيها

يرغب المواطنون في دمياط، في معرفة أماكن بيع سوق المواشي بمحافظة دمياط، وأسعار البيع لدى التجار، تزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحى، في ضوء الاستعدادات لشراء أضحية العيد، حيث تختلف الأسعار في كل سوق عن الآخر، حسب النوع والوزن.

تستعرض «الوطن» أسعار وأماكن أسواق المواشي في محافظة دمياط، من ماعز وأغنام وعجول وجاموس، والتي جاءت كالتالي:

أسواق المواشي في دمياط

سوق مركز كفر سعد البلد

سوق فارسكور

أسواق الزرقا

أسعار المواشي في دمياط

تأتي أسعار المواشي في محافظة دمياط، بحسب الحجم والوزن والنوع في أكبر شوادر المواشي لمدينة ومركز فارسكور، وجاءت كالآتي:

- سعر كيلو الخروف الضأن القائم 150 جنيها.

- سعر كيلو العجول البقري القائم من 135 إلى 140 جنيها.

- سعر الكيلو القائم من الجاموس من 125 إلى 135 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم 130 جنيها.

- سعر كيلو الماعز القائم 140 جنيها.

- سعر العجل الواحد متوسط 45 ألف جنيه.

وتعزز محافظة دمياط من استعداداتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث يتم التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين خلال هذه المناسبة المهمة، وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المديريات والوحدات المحلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، مؤكدة ضرورة توفير جميع الموارد والإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمات الضرورية بأفضل شكل ممكن.