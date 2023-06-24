فئتان لا تتعرضان لغرامات تحديث بيانات الرقم القومي.. اعرفهما

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية أنَّه تقرر استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من كل الغرامات الخاصة بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في حالة التأخير عن التحديث، أي أنَّه ينبغي على من يغير عنوان إقامته أو وظيفته وغيرها من البيانات أن يثبت هذه التحديثات في بطاقة الرقم القومي.

غرامة بطاقة الرقم القومي

ووفق المنشور عبر منصة الأحوال المدنية فمدة تحديث البيانات المسموح بها دون توقيع الغرامة هي 3 أشهر وبعدها يتمّ توقيع الغرامة وتتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه لجميع الفئات باستثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل غرامات البطاقة الشخصية

100 جنيه: التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ 15 سنة و6 أشهر.

100 جنيه: الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها.

50 جنيهًا: عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

50 جنيهًا: عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن.

50 جنيهًا: عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوماً من تاريخ فقد أو تلف البطاقة.

إجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي

- التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية في العباسية.

- تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر.

- تقديم صورة بطاقة الضامن (الأب - الأم - الأخ).

- شراء استمارة البطاقة الشخصية (الرقم القومي) من السجل المدني.

- ملء استمارة الرقم القومي وتقديمها إلى الموظف المختص في الأحوال المدنية.

- حضور الضامن للتوقيع على أن صاحب البطاقة من أقاربه.

- الانتظار حتى مراجعة الموظف المختص للبيانات.

- التصوير على جهاز الحاسب الآلي وإدخال البيانات.