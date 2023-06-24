عمدة موسكو: تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في العاصمة الروسية

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، إن الأحداث الجماهيرية التي تم الإعلان عنها سابقا تم إلغاؤها في العاصمة الروسية موسكو.

وكتب سوبيانين على «تليجرام»: «تم تطبيق نظام عمليات لمكافحة الإرهاب في موسكو، وفي هذا الصدد، ألغيت الأحداث الجماهيرية المعلن عنها سابقا في المدينة».

وشكر العمدة سكان موسكو وضيوف المدينة على تفهمهم لما يحدث، وكان مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأنه من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب.

تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب

وجاء في التقرير أنه «من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على أراضي مدينة موسكو ومقاطعة موسكو، تم تفعيل نظام عمليات لمكافحة الإرهاب».

يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة «فاجنر» العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.