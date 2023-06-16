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برلماني أوكراني: مستعدون للسلام عندما ترحل موسكو من كل أراضينا

كتب:

محمد عزالدين
07:01 م | الجمعة 16 يونيو 2023
كييف

كييف

أكد أوليكسي غونشارينكو، عضو البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، رفض بلاده لفكرة وقف إطلاق النار دون تحرير الأراضي الأوكرانية، لافتًا إلى أن كييف مستعدة للسلام في حال تركت موسكو الأراضي الأوكرانية وغادرت البلاد.

كييف منفتحة نحو المبادرات

وقال البرلماني الأوكراني، لـ «القاهرة الإخبارية»، إن كييف منفتحة نحو المبادرات جميعها، ومن بينها مبادرة الوفد الأفريقي لوقف العداء من قبل موسكو.

وأضاف «غونشارينكو»، أن كييف لا تريد الحرب بل إرساء السلام، ولهذا ترحب بالمبادرات التي تتحدث عن إنهاء التدخل الروسي بالأراضي الأوكرانية.

وأوضح عضو البرلمان الأوكراني، أن بلاده لديها مرونة كبيرة في التعامل مع المبادرات على عكس الجانب الآخر في روسيا.

التسوية لن تتم إلا في هذه الحالة

وذكر أن التسوية لن تتم إلا في حال تركت روسيا الأراضي في أوكرانيا، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب على أراضي بلاده.

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