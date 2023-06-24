حفلات ساقية الصاوي في عيد الأضحى.. تبدأ من 80 جنيهًا

كشفت ساقية الصاوي عن برامجها خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ في اليوم الثاني للعيد الموافق الخميس 29 يونيو الجاري بثلاث حفلات.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» تفاصيل حفلات ساقية الصاوي في عيد الأضحى المبارك، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

يعرض يوم الخميس 29 يونيو حفل أم كلثوم والتي تعود من جديد على مسرح الساقية الحفل الأول في تمام الساعة السادسة والنصف والثاني في الثامنة والنصف بسعر يبدأ من 50 جنيها.

كما يعرض في 29 يونيو في تمام الساعة الثامنة على مسرح اخر بالساقية حفل فريق «بلا تيما» بسعر يبدأ من 150 جنيها.

وفي اليوم الرابع للعيد الموافق 1 يوليو يعرض حفل عزيز مرقة بسعر يبدأ من 325 جنيها في تمام الساعة الثامنة.

حفلات يوليو في ساقية الصاوي:

- حفل لؤي حجازين بسعر يبدأ من 150 جنيها في تمام الثامنة مساءً يوم 3 يوليو.

- حفل ليل باند يوم 5 يوليو في تمام الثامنة مساءا بسعر يبدأ من 80 جنيها.

- حفل الأخوة أبو شعر بسعر يبدأ بـ100 جنيه وذلك يوم 6 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل كوميدي ستف في تمام الثامنة مساء يوم 6 يوليو بسعر يبدأ من 120 جنيها.

- حفل كرنفاليا بسعر يبدأ من 200 جنيه يوم 7 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل روان ماهر بسعر يبدأ من 150 جنيها يوم 8 يوليو في تمام الثامنة مساء.

- حفل الحضرة يوم 19 يوليو بسعر يبدأ من 110 جنيهات في تمام الثامنة مساء.