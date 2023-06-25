مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25-6-2023.. الفجر في القاهرة 4:09 صباحا

استعرضت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الأحد في معظم المدن والمحافظات، حيث يحرص الكثير على أداء الفروض في جماعة للحصول على ثوابها بالتزامن مع الأيام العشر من ذي الحجة.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25- 6- 2023، في بعض المحافظات والمدن بمختلف أنحاء الجمهورية وفق الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الأحد، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:09صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:58 مساء

موعد أذان العصر: 4:33مساء

موعد أذان المغرب: 8:00مساءً

موعد أذان العشاء: 9:33 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:09صباحًا

موعد أذان الظهر: 01:03 مساء

موعد أذان العصر: 4:41 مساء

موعد أذان المغرب: 8:08 مساء

موعد أذان العشاء: 9:44 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:03 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساء

أذان العصر: 4:30 مساء

أذان المغرب: 7:57 مساءً

أذان العشاء: 9:32 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:26 صباحًا

أذان الظهر: 12:51 صباحًا

أذان العصر: 4:10 مساء

أذان المغرب: 7:40مساء

أذان العشاء: 9:05 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:22صباحا

أذان الظهر: 12:56 مساء

أذان العصر: 4:22مساء

أذان المغرب: 7:50مساء

أذان العشاء: 9:18مساء

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:16مساء

أذان المغرب: 7:44 مساءً

أذان العشاء: 9:12مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:19صباحًا

أذان الظهر: 12:52 مساء

أذان العصر: 4:17مساء

أذان المغرب: 7:45 مساء

أذان العشاء: 9:13مساء

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:04 صباحًا

أذان الظهر: 12:57 مساء

أذان العصر: 4:35 مساء

أذان المغرب: 8:02 مساء

أذان العشاء: 9:37 مساء