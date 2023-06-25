مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25-6-2023.. الفجر في القاهرة 4:09 صباحا
كتب:
هبهَ وهـدان
01:57 ص | الأحد 25 يونيو 2023
مواقيت الصلاة اليوم
استعرضت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الأحد في معظم المدن والمحافظات، حيث يحرص الكثير على أداء الفروض في جماعة للحصول على ثوابها بالتزامن مع الأيام العشر من ذي الحجة.
وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 25- 6- 2023، في بعض المحافظات والمدن بمختلف أنحاء الجمهورية وفق الهيئة المصرية للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم
جاءت مواقيت الصلاة اليوم الأحد، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:09صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:58 مساء
موعد أذان العصر: 4:33مساء
موعد أذان المغرب: 8:00مساءً
موعد أذان العشاء: 9:33 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:09صباحًا
موعد أذان الظهر: 01:03 مساء
موعد أذان العصر: 4:41 مساء
موعد أذان المغرب: 8:08 مساء
موعد أذان العشاء: 9:44 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر: 4:03 صباحا
أذان الظهر: 12:53 مساء
أذان العصر: 4:30 مساء
أذان المغرب: 7:57 مساءً
أذان العشاء: 9:32 مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة أسوان
أذان الفجر: 4:26 صباحًا
أذان الظهر: 12:51 صباحًا
أذان العصر: 4:10 مساء
أذان المغرب: 7:40مساء
أذان العشاء: 9:05 مساء
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:22صباحا
أذان الظهر: 12:56 مساء
أذان العصر: 4:22مساء
أذان المغرب: 7:50مساء
أذان العشاء: 9:18مساء
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا
أذان الظهر: 12:52 مساء
أذان العصر: 4:16مساء
أذان المغرب: 7:44 مساءً
أذان العشاء: 9:12مساءً
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 4:19صباحًا
أذان الظهر: 12:52 مساء
أذان العصر: 4:17مساء
أذان المغرب: 7:45 مساء
أذان العشاء: 9:13مساء
مواقيت الصلاة في المنصورة
موعد أذان الفجر: 4:04 صباحًا
أذان الظهر: 12:57 مساء
أذان العصر: 4:35 مساء
أذان المغرب: 8:02 مساء
أذان العشاء: 9:37 مساء