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عودة عدد من مقاتلي «فاجنر» إلى مواقعهم استجابة لدعوة «الدفاع الروسية»

كتب:

محمد علي حسن
11:25 ص | السبت 24 يونيو 2023
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

أفادت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن شهود عيان، بعودة عدد من مقاتلي «فاجنر» إلى مواقعهم السابقة، استجابة لدعوة وزارة الدفاع الروسية.

وكانت أهابت وزارة الدفاع الروسية، بمقاتلي مجموعة «فاجنر»، عدم الانخراط في «مغامرة مؤسس فاجنر الإجرامية» والاتصال بالأجهزة الأمنية فورا، متعهدة بضمان سلامتهم.

وقالت «الدفاع الروسية» في رسالة لمقاتلي «فاجنر»: «تم خداعكم في مغامرة بريجوجين الإجرامية لجرّكم إلى تمرد مسلح».

وأضافت «الدفاع الروسية» لمقاتلي فاجنر: «قدمنا المساعدة لعدد من رفاقكم لضمان عودتهم إلى نقاط تمركزهم بسلام، ونهيب بكم التعقل والاتصال بأجهزة الأمن ووزارة الدفاع في أقرب وقت ممكن».

تعهدت وزارة الدفاع الروسية بضمان أمن وسلامة كل من يتصل بها من مقاتلي المجموعة ويرفض الاستمرار.

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بقلم محمد علي حسن