محافظة الجيزة تعلن عن ملتقى توظيفي للخريجين والطلبة.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، ملتقى توظيفي غدا، بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية بمطاعم «بازوكا» بدءا من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وذلك وفق عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نوعية الوظائف المطلوبة بملتقى توظيف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وكشفت محافظة الجيزة عبر منشور نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى توظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بمطاعم بازوكا كالتالي:

** مساعد مدير مطعم

وأعلنت محافظة الجيزة عبر المنشور الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة مساعد مدير مطعم بمطاعم بازوكا كالتالي

- السن من 25 إلى 35 سنة.

- الدرجة العلمية المطلوبة للوظيفة: للخريجين فقط.

- النوعية: ذكور فقط.

** مشرف مطعم

وأكدت محافظة الجيزة عبر المنشور الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة مشرف مطعم بمطاعم بازوكا كالتالي:

- السن من 22 إلى 31 سنة.

- الدرجة العلمية المطلوبة للوظيفة : طلبة وخريجين

- النوعية : زكور فقط

** عضو الفريق

واعلنت محافظة الجيزة عبر المنشور الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة عضو الفريق بمطاعم بازوكا كالتالي

- السن : من 18 الي 30 سنة

- الدرجة العلمية المطلوبة للوظيفة: طلبة وخريجين.

- النوعية: ذكور فقط.

** كول سنتر

وأعلنت محافظة الجيزة عبر المنشور الشروط المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة كول سنتر بمطاعم بازوكا كالتالي:

- السن من 19 إلى 35 سنة.

- الدرجة العلمية المطلوبة للوظيفة: طلبة وخريجين مؤهلات عليا.

- النوعية: ذكور فقط.

مميزات العمل للمتقدمين لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت محافظة عبر المنشور مميزات العمل للمتقدمين لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة كالتالي:

- تأمين اجتماعي.

- تأمين صحي.

- تأمين علي الحياة.

- بدل وجبة.

- حوافز.

- بدل مواصلات في بعض الفروع.

وحددت محافظة الجيزة مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف بالتوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، لافتة إلى أنَّه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».