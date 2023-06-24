عبدالغني: مصر أنجزت الكثير.. ويمكننا الوصول لمشروع قومي قائم على التصنيع والتعليم

قال الكاتب الصحفي والإعلامي حسين عبدالغني، إنّ مصر أنجزت الكثير في ملف مشروعات البنية التحتية بعد ثورة 30 يونيو وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والآن جاء الوقت للاستفادة منها والعمل على زيادة التصنيع والزراعة والتعليم من أجل بناء مصر في وضع تنافسي قوي.

الوضع تغير عما كان عليه في ستينيات وخمسينيات القرن الماضي

وأضاف الإعلامي حسين عبدالغني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج «60 دقيقة»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «الوضع تغير عما كان عليه في ستينيات وخمسينيات القرن الماضي، أصبح لدينا عدد كبير من المنافسين، وعندما يكون لدينا مشروع قومي في مصر فإن كل الجهود يمكن حشدها، وأرى أننا الآن يمكننا الوصول إلى مشروع قومي يقوم على التصنيع والتعليم».

وتابع الإعلامي حسين عبدالغني: «يجب الوصول إلى حلول بديلة للاقتصاد، فلا يجب أن تضع المدرسة اليمينية أو المدرسة الاشتراكية الحلول، ولكن يمكننا الوصول إلى توافق».