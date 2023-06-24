أسعار الدواجن الیوم 2023-6-24 في الأسواق والمحلات.. تعرف على التفاصيل

يرغب العديد من المواطنين في معرفة أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط والكتاكيت اليومي، لذا تستعرض «الوطن» كل أسعار الدواجن الیوم 2023-6-24 في الأسواق والمحلات، حسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة تجارة القاهرة.

أسعار الدواجن البیضاء

وتصل أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 67 جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح سعرها في الأسواق والمحلات بين 71 إلى 73 جنيهًا حسب المنطقة، فيما يسجل سعر كيلو الفراخ الساسو إلى 90 جنيهًا في المزرعة، ويصل سعرها في المحلات إلى 95 جنيهاً.

أسعار الكتاكیت الیوم

أما أسعار الكتاكيت اليوم، فيتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 6 إلى 8 جنيهات، ومتوسط سعر الكتكوت الساسو من 6 إلى 8 جنيهات أيضاً، فيما يتراوح سعر الكتكوت البلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار البط الیوم

ويصل سعر كيلو البط في المزرعة إلى 60 جنيهًا، وسعره في المحلات 65 جنيهاً، أما في حالة التعبئة والتكييس فيصل سعره إلى 90 جنيهًا، والبط البكيني المكيس والمبعأ يتراوح سعره أيضاً من 50 إلى 55 جنيهًا.