نقيب الفلاحين: 500 جنيه تراجعا في أسعار أعلاف الدواجن

واصلت أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية، التراجع الذي بدأته منذ شهر مايو الماضي، بعد إعلان عن العديد من الإفراجات الجمركية، ما أدى إلى هبوط الأسعار اليوم بنحو 500 جنيه، كما انخفضت أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت، في ظل توقعات باستمرار الانخفاضات الفترة المقبلة، وفق ما صرح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

أسعار خامات الأعلاف

وأضاف أبوصدام، أنّ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل اليوم نحو 17200 جنيه، والذرة الأوكراني 10600 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 13400 جنيه، بينما بلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 33000 جنيه، والـ46% بسعر 34000 جنيه.

وتابع أنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 12250 جنيها، والروسي 12650 جنيها، وطن الردة المحلية 11000 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد والمحلي في الأسواق 48000 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 21690 جنيها، وطن الناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن العلف النامي 21% نحو 21575 جنيهًا.