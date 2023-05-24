«منتجي الدواجن» يكشف سبب تراجع أسعار الفراخ والبيض.. السر في الأعلاف

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وجود توقعات بانخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن خامات الذرة والصويا تمثل 75% من تكلفة إنتاج الدواجن والبيض.

تراجع أسعار الذرة والصويا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، أنه مع الإفراجات المتتالية من المواني عن الذرة والصويا تراجعت أسعار الذرة من 20 ألف جنيه للطن إلى ما بين 13 و15 ألف جنيه للطن، حسب المنشأ، وتراجع سعر فول الصويا من 42 ألفا إلى 35 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن ذلك نتيجة للتوافر، وأن نقص الأعلاف يؤدي لوجود سوق سوداء وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تراجع أسعار الدواجن والبيض

وأشار إلى أن أسعار الأعلاف تراجعت بكل أنواعها بما يصل إلى 4000 جنيه، لافتًا إلى أن أسعار الدواجن تراجعت ووصلت إلى 62 جنيها للكيلو تسليم المزرعة، وتراجع سعر البيض إلى 78 جنيها للطبق تسليم المزرعة.