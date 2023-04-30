10 فوائد لتربية البط في حقول الأرز.. يزيد إنتاجية الفدان لـ3 أضعاف

تجربة عملية تعتمد في المقام الأول على تربية طيور البط داخل حقل الأرز في محافظة كفر الشيخ، وهو الأمر الذي يؤدي لاستبدال المواد الكيميائية الزراعية باهظة الثمن، وذلك من خلال الاعتماد على إنتاج الأرز العضوي، والتي تضاعف الإنتاجية لمحصول الأرز الشعير بشكل عضوي، كما يؤدي إلى تحسين التربة المنزرعة بشكل جيد للغاية، ويعود بالكير من المميزات على المزارعين، حيث تحتل المحافظة المرتبة الأولى في إنتاج محصول الأرز الشعير بواقع 35%.

10 فوائد لتربية البط في محصول الأرز الشعير

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز، بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ"الوطن"، أن تربية البط داخل حقل الأرز يعود بالعديد من الفوائد الجمة والكبيرة، والتي تعود على المزارعين بالنفع وهي كالتالي:

- تتغذى طيور البط على الآفات والحشائش والحشرات والتي تنمو خلال فترة زراعة ونمو الأرز، والتي تقلل من نمو تلك الحشائش الضارة للمحصول.

- تخفض تلك التجربة من التكاليف الزراعية لمحصول الأرز الشعير، وتحقق إنتاجية للمحصول ثلاثة أضعاف الإنتاجية العادية.

- تعتبر حركة التجديف للبط حافزا قويا لإنتاج شتلة الأرز لمزيد من الحبوب، كما تعمل فضلات البط على زيادة خصوبة التربة ويقلل بشكلا كبير من وضع الأسمدة الأزوتية.

- تعتبر تلك التجربة عاملا رئيسيا لتخفيض التكاليف أثناء زراعة محصول الأرز، على خلاف المزارعين الذين يستخدمون الأسمدة الكيماوي، حيث يتجاوز سعر طن الأرز سعرا مضاعفا عن سعر طن الأرز التقليدي.

- يتميز البط الذي يربى داخل حقل الأرز الشعير، على انخفاض نسبة الدهون وإنتاج لحم ووزن جيد للغاية.

- تساعد عملية دمج البط مع حقول الأرز، على مواجهة آثار تغير المناخ، وذلك من خلال ارتفاع درجات الحرارة، حيث يفقد المزارعون بعض من سنابل الأرز بسبب الآفات.

- كما يساعد تربية البط في حقل الأرز الشعير على معالجة مرض البلهارسيا.

- كما يقلل تربية البط في حقول الأرز بشكل فاعل من انبعاث غاز "الميثان"، والذي ينتج عن الغازات الدفيئة، والذي يساهم في الحد من الاحتباس الحراري، كما يلغي الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية، والمبيدات الحشرية.

- تربية البط في حقل الأرز يعمل يقلل من الحشرات الضارة بالحقل وإزالة للآفات في ثلاثة أسابيع.

- تربية البط في محصول الأرز من عمر 10 أيام يزيد من إنتاجية الفدان الواحد بنحو 25% من المحصول، وكذلك زيادة الربح المالي لنحو 45%.

تجربة ناجحة للغاية لتربية البط في الأرز

ويقول محمد فتحي، مزارع من أبناء محافظة كفر الشيخ، أن تربية البط في حقل الأرز قد تم تجريبها في موسم الحصاد الماضي، وقد أدت لزيادة الإنتاجية للأرز الشعير للضعف، علاوة على تقليل الأسمدة للمحصول، والاستفادة من بيع الطيور للبط بواقع 40 ألف جنيه.