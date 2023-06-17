الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: الأسعار ستتراجع بعد عيد الأضحى (فيديو)

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنّ أسعار الدواجن شهدت تراجعا وتوازنا في أشعر إبريل ومايو ويونيو ومستمرة في شهر يوليو المقبل بواقع 64.5 جنيه للكيلو من المزرعة، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار سببه العرض والطلب مع التضخم وتأثر القوى الشرائية.، ولفت إلى أنه سيكون هناك تراجعا في أسعار الدواجن بعد عيد الأضحى.

الأسواق شهدت مضاربة غير منطقية على النقد الأجنبي

وأضاف الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «الأسواق كانت تشهد مضاربة غير منطقية على النقد الأجنبي وهو ما تسبب في التأثير على الخامات والتكلفة والاعلاف عند المربي وكل هذا يؤثر على المستهلك».

وتابع: «العالم يعاني من التضخم والوضع الاقتصادي غير الاستثنائي كما تأثرت القوة الشرائية في كل السلع بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ومن ثم فإن كل دولة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي».

مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض من الدواجن

وشدد على أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض من الدواجن، وصدرت لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة، لكن الدواجن أقل منها، وأوضح أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بعدم تحرير سعر الصرف مرة أخرى ستوقف المضاربة بشكل كبير على العملات.

وأكد أن الأسعار التي يعمل بها المستوردون عير منطقية، والفراخ مع توفير وتراجع الخام والاعلاف والتكلفة سيؤدي إلى مزيد من الإنتاج: «مع توفير وتراجع أسعار الخامات فإن أسعار الأعلاف قد تتراجع وهو ما يؤدي إلى المزيد من أسعار الدواجن، وبعد العيد وسيكون هناك تراجع ملحوظ».