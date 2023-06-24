ضبط كمية من المخدرات بحوزة 8 متهمين في حملة أمنية بدمياط

قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ - كفر سعد) ، وأقسام شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة - رأس البر)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلوجراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين – 100 قرص مخدر – طبنجة - 2 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة 8 متهمين «لـ4 منهم معلومات جنائية».. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية .