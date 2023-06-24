خريطة منافذ بيع الأرز بأسعار مخفضة في دمياط.. الكيلو بـ20 جنيها

يبحث كثير من المواطنين في محافظة دمياط عن أماكن بيع الأرز بأسعار مدعمة، باعتباره سلعة أساسية على موائد الأسر المصرية.

وتستعرض «الوطن» أسعار الأرز المخفضة، وأماكن بيعها في مختلف مدن وقرى المحافظة، طبقاً لما أعلنته مديرية التموين بدمياط.

أماكن بيع الأرز الأبيض بأسعار مخفضة في دمياط

وأعلنت مديرية التموين في دمياط عن توافر الأرز للمواطنين في كل فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة، ومنافذ بيع «دلتا ماركت»، وذلك بسعر 20 جنيها للكيلو، وذلك في الأماكن التالية:

- الإدارة، في منطقة السنانية، أمام موقف رأس البر.

- منفذ استهلاك دمياط، في شارع الشرباصي.

- أسماك المظلوم، في دمياط، بمساكن المظلوم.

- أسماك سوق الخضار، في دمياط، بشارع سوق الخضار.

- دلتا دمياط القديمة، في ميدان الشهابية.

- أسماك السنانية، دمياط، أول الكوبري العلوي.

- دلتا فارسكور، بجوار الإدارة التعليمية.

- منفذ استهلاكي فارسكور، بجوار مركز الشرطة.

- دلتا دمياط الجديدة، المجاورة الأولى.

- سومانيل رأس البر، في السوق العمومي.

- كشك 101 برأس البر، في شارع 101.

- أسماك ميناء دمياط.

- أسماك الزرقا، بمساكن الزرقا أمام الشهر العقاري.

- إستهلاكي الزرقا، بجوار مكتب التموين.

- تفتيش كفر سعد التفتيش، بجوار شرطة السوق العمومي.

- أسماك كفر سليمان كفر، جمعية تنمية المجتمع.

- أسماك ميت أبو غالب، بمنزل ورثة محمد البرعي.

حملات تموينية مكثفة

من جانبه، أكد علي الغزاوي مدير مديرية التموين بدمياط لـ«الوطن»، شن حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاه في الأسعار، ما أسفر عن تحرير 3 محاضر للبيع بسعر أعلى من السعر الرسمي، و6 محاضر إخفاء مخازن تابعة للمحال، وعدم الإعلان عنها، و15 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية.