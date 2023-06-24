6 إجراءات لـ«صحة سوهاج» قبل عيد الأضحى.. استقبال مجاني بالمستشفيات

أيام ويحين موعد عيد الأضحى المبارك، لهذا تتخذ كافة المؤسسات الرسمية والحكومية استعداداتها لاستقبال العيد، من بينها مديريات الصحة بالمحافظات، إذ تعمل كل منها على توفير شبل الأمان الصحي وخط الوقاية والعلاج للمواطنين، وفقًا لحديث الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

إجراءات مديرية صحة سوهاج بإستقبال عيد الأضحى

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، إن المديرية وضعت خطة تجهيزات لاستقبال العيد، وهي كالتالي:

- تشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال الاستفسارات ومتابعة المستشفيات.

- توفير اللقاحات والأمصال في مختلف المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية.

- رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات، خاصة في الاستقبال والطوارئ، وتوقع استقبال الحالات الطارئة.

- وضع خطة لانتشار سيارات الإسعاف في مختلف المحافظة، خاصة في المناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل وأماكن التنزه.

- توفير الطاقم الطبي بالكامل طوال أيام العيد في كل المؤسسات الصحية، فتعد أيام العيد أيامًا طوارئ يلغى بها الإجازات.

- نشر فرق التوعية للمواطنين بالعادات الصحية السليمة والالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة في أماكن التجمعات.

خريطة مستشفيات سوهاج

يذكر أن محافظة سوهاج تضم عدة مستشفيات عامة تستقبل المواطنين طوال 24 ساعة بينها مستشفى مركزي لكل مركز، فضلا عن المدن الكبرى والمستشفيات الجامعية بمدينة ناصر وسوهاج الجديدة، والكوامل، والمستشفى التعليمي بمدينة العرائس وسوهاج العام بميدان العارف.