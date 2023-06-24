خالد الصاوي: علينا معرفة تاريخنا والحفاظ على الهوية ‏المصرية (فيديو)

أكد الفنان خالد الصاوي، أهمية معرفة تاريخنا والحفاظ على الهوية ‏المصرية، إذ أن النقطة الفاصلة هي «إحنا مين؟ ومن أنت؟»، مشيرا إلى أن هناك أعمدة أساسية ‏للشخصية المصرية، كالقبطية والإسلامية، ومن قبلهما الفرعونية المصرية، موضحا «مصر محاطة بقوميات حاقدة وطامعة، لذلك يجب الانتباه، لأننا كنا ‏وما زالنا وسنظل قلب العروبة»، مشددا على ضرورة التوعية وتعريف شبابنا بتاريخ ‏بلدنا، مؤكدا أهمية فهم النفس وتقديرها، إلى جانب إدراك خليط الشخصية ‏المصرية ودراستها لأن أغلب معلوماتنا عن أنفسنا تستقطب من أعداء أو ‏مستشرقين.‏

الثقافة لها دور مهم في بناء المجتمع السليم وليس الفن

وأضاف «الصاوي» خلال حواره على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني ‏لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة ‏الأولى، أن الثقافة لها دور مهم في بناء المجتمع السليم وليس الفن، كون هناك جانب ‏من الفن يحتوي على تجاوزات وجنون، مشيرا إلى أهمية إعطاء مساحة من ‏الحرية للفن بما يتناسب مع المجتمع ولكن لا نحاسبه مثلما نحاسب الإعلام، ‏موضحا أن الإعلام يحتاج إلى قول الحقيقة حتى لو كانت على رقبته.‏

وقال الفنان خالد الصاوي، إننا بحاجة إلى عمل ثوابت جديدة حول مسألة «من أنت ‏أيها المصري؟»، متابعا: «أنا معنديش أولاد ولكن كل الأجيال ديه بعتبرها ولادي ‏الروحيين، وأحلم باصطحابهم إلى المتحف المصري وقراءة المكتوب على الآثار ‏مثلما نقرأ عربي وإنجليزي»، موضحا أن الهوية هي ما تنقص البيئة المصرية الآن.‏

وأضاف أنه يتم تقديم القدوة والمثل والنموذج المقدر داخل الأعمال الفنية المختلفة، ‏معطيا مثالا بالدكتور يحيى الفخراني، فضلا عن الفنانين محمود عبد العزيز ‏ونور الشريف، في أواخر أعمالهم الفنية بدأوا يحرصوا على تقديم رسالة نافعة ‏وهادفة مما يقدمونه.‏

الفنان لديه إحساس وشعور بالمسؤولية لتقديم رسالة هادفة ‏للأجيال القادمة

وتابع بأن الفنان يكون لديه إحساس وشعور بالمسؤولية لكي يقدم رسالة هادفة ‏للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن «هذا لا يحدث في وقت يكون الفنان قادر على تقديم ‏الجنون كون العقل سيكون له وقت فيما بعد»، موضحا أن الدراما والمسرح لهما ‏دور في التفاف المواطنين حول عمل فني من الممكن أن يكون ضخما وتاريخيا ‏ويُعرف بواقع المجتمع وفترة زمنية عاشها الشعب المصري، مؤكدا أهمية الاهتمام ‏بالعامل النفسي في الأعمال الفنية لأنه لن يحدث بصمة كبيرة للعمل الفني قبل ‏الدخول للذات الإنسانية، وهذا ما يخلد شيكسبير حتى الآن.‏