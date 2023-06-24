خالد الصاوي: علينا معرفة تاريخنا والحفاظ على الهوية المصرية (فيديو)
الثقافة لها دور مهم في بناء المجتمع السليم وليس الفن
كتب:
نرمين عفيفي
02:07 م | السبت 24 يونيو 2023
الفنان خالد الصاوي
أكد الفنان خالد الصاوي، أهمية معرفة تاريخنا والحفاظ على الهوية المصرية، إذ أن النقطة الفاصلة هي «إحنا مين؟ ومن أنت؟»، مشيرا إلى أن هناك أعمدة أساسية للشخصية المصرية، كالقبطية والإسلامية، ومن قبلهما الفرعونية المصرية، موضحا «مصر محاطة بقوميات حاقدة وطامعة، لذلك يجب الانتباه، لأننا كنا وما زالنا وسنظل قلب العروبة»، مشددا على ضرورة التوعية وتعريف شبابنا بتاريخ بلدنا، مؤكدا أهمية فهم النفس وتقديرها، إلى جانب إدراك خليط الشخصية المصرية ودراستها لأن أغلب معلوماتنا عن أنفسنا تستقطب من أعداء أو مستشرقين.
الثقافة لها دور مهم في بناء المجتمع السليم وليس الفن
وأضاف «الصاوي» خلال حواره على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى، أن الثقافة لها دور مهم في بناء المجتمع السليم وليس الفن، كون هناك جانب من الفن يحتوي على تجاوزات وجنون، مشيرا إلى أهمية إعطاء مساحة من الحرية للفن بما يتناسب مع المجتمع ولكن لا نحاسبه مثلما نحاسب الإعلام، موضحا أن الإعلام يحتاج إلى قول الحقيقة حتى لو كانت على رقبته.
وقال الفنان خالد الصاوي، إننا بحاجة إلى عمل ثوابت جديدة حول مسألة «من أنت أيها المصري؟»، متابعا: «أنا معنديش أولاد ولكن كل الأجيال ديه بعتبرها ولادي الروحيين، وأحلم باصطحابهم إلى المتحف المصري وقراءة المكتوب على الآثار مثلما نقرأ عربي وإنجليزي»، موضحا أن الهوية هي ما تنقص البيئة المصرية الآن.
وأضاف أنه يتم تقديم القدوة والمثل والنموذج المقدر داخل الأعمال الفنية المختلفة، معطيا مثالا بالدكتور يحيى الفخراني، فضلا عن الفنانين محمود عبد العزيز ونور الشريف، في أواخر أعمالهم الفنية بدأوا يحرصوا على تقديم رسالة نافعة وهادفة مما يقدمونه.
الفنان لديه إحساس وشعور بالمسؤولية لتقديم رسالة هادفة للأجيال القادمة
وتابع بأن الفنان يكون لديه إحساس وشعور بالمسؤولية لكي يقدم رسالة هادفة للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن «هذا لا يحدث في وقت يكون الفنان قادر على تقديم الجنون كون العقل سيكون له وقت فيما بعد»، موضحا أن الدراما والمسرح لهما دور في التفاف المواطنين حول عمل فني من الممكن أن يكون ضخما وتاريخيا ويُعرف بواقع المجتمع وفترة زمنية عاشها الشعب المصري، مؤكدا أهمية الاهتمام بالعامل النفسي في الأعمال الفنية لأنه لن يحدث بصمة كبيرة للعمل الفني قبل الدخول للذات الإنسانية، وهذا ما يخلد شيكسبير حتى الآن.