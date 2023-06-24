المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، 3 أشخاص متهمين بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالإكراه في المرج، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية.

سرقة بالإكراه

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين الثلاثة، بقيامهم بسرقة المجني عليه «م. ف»، وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه أثناء استقلاله سيارته في الطريق العام بدائرة قسم شرطة المرج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

استعمال سلاح أبيض ضد المجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين استعملوا سلاح أبيض كان بحوزتهم ضد المجني عليه وهو ما أثار الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المملوكات الخاصة به هاتف محمول ومبلغ مالي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء «سكينتين» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة التي تسمح لهم بذلك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.