ضبط طالب ينصب على الراغبين في شراء أسلحة بيضاء بأسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص في أسيوط، لقيامِه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشفِ ملابساتِ ما تم تداوله على السوشيال ميديا، متضمناً تعليقًا مدعومًا بصورة، روج فيه صاحبُ الحساب لبيع الأسلحة البيضاء.

تحديد صاحب الحساب

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد صاحب الحساب وتبين أنه «طالب» مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط المتهم وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه، واضطلاعه بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء نظير مقابل مادي، وكذا المحفظة الإلكترونية المرتبطة بالهاتف المحمول المضبوط وبها آثار تحويلات مالية ورصيد مالي.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد النصب والاحتيال وتحقيق مكاسب مالية وأن المبلغ المتواجد على المحفظة الإلكترونية هو من متحصلات نشاطه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.