«القصير» يتابع توافر السلع بأسعار مخفضة في منافذ وزارة الزراعة

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة مفاجئة للمنافذ التابعة للوزارة، ومعرض «خير مزارعنا لأهالينا»، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

وزير الزراعة استمع إلى آراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها في منافذها خلال عيد الأضحى المبارك.

«القصير» وجه المسؤولين عن منظومة المنافذ ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»، وأيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في كل المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين.