شمال سيناء تستعد لعيد الأضحى بغرفة عمليات وإلغاء الإجازات

عقد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا، بحضور رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والأوقاف ورؤساء قطاعات الكهرباء والمياه ومديري إدارات الأزمات والمتابعة بالديوان العام، لمناقشة استعداد المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

استمرار عمل أجهزة المرافق بشمال سيناء

وقال «الغندور»، إن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وجه باستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والدفاع المدني والمرور والمطافئ والأمن، على أن يكون هناك مدير مسؤول في كل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

تشكيل غرف عمليات فرعية لمتابعة الأوضاع

وأكد سكرتير عام المحافظة، تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في عيد الأضحى

وشدد «الغندور» على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال أيام العيد، وفتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا تيسيرًا على المواطنين، وتوفير منقذين علي ساحل البحر وتأمين ساحات الصلاة ونشر سيارات الإسعاف في مختلف مناطق المحافظة.

بدورها قالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بأنواعها بكميات كافية وأسعار منافسة في مختلف أسواق المحافظة، فضلًا عن ورود كميات من اللحوم والاضاحي بالشوادر والمنافذ بأنواعها.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، علي رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية خلال أيام العيد، معلنًا إلغاء جميع اجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى

كما أعلن الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف، خلال اجتماع المديريات بديوان عام المحافظة اليوم، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تم تخصيصها واعتمادها في إدارات أوقاف شرق وغرب العريش، وبئر العبد، ورمانة والشيخ زويد، على أن تقام شعائر وصلاة عيد الأضحى المبارك في ضوء الضوابط التي تمت خلال صلاة عيد الفطر المبارك.