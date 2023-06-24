إصابة شخص في تصادم دراجة نارية وعربة «كارو» بالشرقية

أصيب شخص جراء تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» وعربة «كارو»، على طريق «فاقوس- الحسينية» في محافظة الشرقية، ونُقل المصاب إلى مستشفى فاقوس المركزي لتقديم الرعاية الطبية له.

إصابة شخص في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس، باستقبال شخص مصاب إثر تصادم موتوسيكل مع عربة «كارو» على طريق «فاقوس- الحسينية».

ونقلت سيارة إسعاف المصاب إلى مستشفى فاقوس، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

تسيير حركة المرور

وقامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث من الطريق، وجرى تسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة، وحُرر المحضر القانوني اللازم، فيما أُخطرت جهات التحقيقات.