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توريد أكثر من 124 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج منذ بدء موسم الحصاد

كتب:

فهد فكري بلوم
03:03 م | السبت 24 يونيو 2023
توريد القمح في سوهاج

توريد القمح في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، توريد 124 ألفا و303 أطنان قمح منذ بدء موسم التوريد، وذلك بنسبة 103.5% من المستهدف توريده بالمحافظة حتى الآن.

تذليل العقبات أمام المزارعين

وأكد «الفقي» حرص المحافظة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، على تذليل كل العقبات أمام المزارعين، وتيسيير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية أولا بأول بجميع صوامع وشون المحافظة.

المساحات المنزرعة

وأضاف المحافظ، أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت 16 موقعا تخزينيا، إضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الإردب هذا العام 1500 جنيه.

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بقلم فهد فكري بلوم