مصرع مسنة في نشوب حريق داخل شقتها بالجيزة

لقيت سيدة مسنة مصرعها أثناء نشوب حريق بشقتها بسبب ماس كهربائي، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة في شارع المساحة بالجيزة.

كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق في شقة بشارع المساحة ونتج عن الحريق وفاة مسنة 85 سنة واحتراق محتويات الصالة بالكامل.