السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنشأة ناصر

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو ضحايا في الأرواح، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت رجال الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الواقعة والوقوف على أسباب الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطار بنشوب حروق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتمّ الدفع بـ3 سيارات إطفاء وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الخامس في عقار مكون من 6 طوابق، وتمّ فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

السيطرة على النيران

وتمكّنت القوات من السيطرة علي النيران قبل امتدادها إلى باقي شقق العقار، وتمّ إخماد النيران، وأجرت القوات بإجراء عمليه التبريد خشيه تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات أو ضحايا، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.