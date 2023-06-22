السيطرة على حريق محدود في شقة بعين شمس

أخمدت قوات الحماية المدنية في القاهرة، حريقا محدودا شب في شقة سكنية بمنطقة عين شمس بـ3 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات ظاهرية أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص محل الواقعة والوقوف على أسباب الحريق، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال وفحص البلاغ تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثامن في عقار مكون من 12 طابقا، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وسيطرت القوات على النيران قبل امتدادها إلى شقق العقار الأخرى، وتم إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد لعدم تجدد إشتعال النيران مره أخرى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وبإخطار النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.