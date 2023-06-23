السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بالتبين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة التبين، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة التبين، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكينة بالطابق الأول في عقار مكون من أربعة طوابق، وتم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخمادها قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية بالعقار، وتم إجراء عمليات التبريد، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر في الأوراح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.