عرض «Red Desert» ضمن برنامج نظرة على السينما الإيطالية اليوم

تتواصل عروض برنامج نظرة على السينما الإيطالية والذي تقام نسخته الثانية في سينما زاوية بوسط البلد، ويعرض في تمام الساعة السابعة مساء، فيلم «Red Desert»، وذلك ضمن قسم «كلاسيكيات أنطونيوني» الذي يلقي الضوء على أعمال المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني.

فيلم «Red Desert» حصل على 3 جوائز

وحصل فيلم «Red Desert» حصل على 3 جوائز من بينها الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 1964، ومن خلال أسلوب أنطونيوني يستكشف تيمات الوجودية في العلاقات الإنسانية من خلال تكوينات بصرية مبهرة، ويبرز الانفصال العاطفي وشعور الانقطاع السائد في المجتمع الحديث.

تفاصيل برنامج نظرة على السينما الإيطالية

وتستمر عروض النسخة الثانية من برنامج نظرة على السينما الإيطالية حتى 7 يونيو الجاري، والذي يقام بالتعاون بين سينما زاوية والمعهد الثقافي الإيطالي، بهدف إلقاء الضوء على أبرز إنتاجات السينما الإيطالية الحديثة، ويتضمن البرنامج 6 أفلام معاصرة عرضت على مدار العام في عدد من المهرجانات السينمائية حول العالم، وذلك بالإضافة إلى قسم خاص بعنوان «كلاسيكيات أنطونيوني»، يضم 4 من أبرز أعمال المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني السينمائية.