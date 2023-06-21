عرض فيلم «Princess» ضمن فعاليات نظرة على السينما الإيطالية

يستكمل برنامج نظرة على السينما الإيطالية فعاليات نسخته الثانية في سينما زاوية بوسط البلد، والمقام بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي، حيث يعرض في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم فيلم «Princess» إخراج روبرتو دي باوليس، والذي حصل على تنويه خاص في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي.

ويتضمن البرنامج عرض 6 أفلام معاصرة من السينما الإيطالية من بينهم: «Nostaligia» للمخرج كاريو مارتوني، «Eight Mountains» إخراج فيليكس فان جرونينجن وشارلوت فاندرميرش، «The Hummingbird» إخراج فرانشيسكا اركيبوچي، ، الفيلم الوثائقي «The March On Rome» إخراج مارك كازينز، بالإضافة إلى «Dry» إخراج باولو فيرزي.

برنامج نظرة على السينما الإيطالية يستمر حتى 27 يونيو

وتستمر فعاليات النسخة الثانية من برنامج نظرة على السينما الإيطالية حتى 27 يونيو الجاري، والذي يشهد عرض مجموعة متنوعة من الأفلام البارزة التي عرضت في عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية حول العالم، بجانب قسم «كلاسيكيات أنطونيوني» والذي يتضمن عرض 4 أفلام من أبرز أعمال المخرج الإيطالي الشهير مايكل أنجلو أنطونيوني.