أسعار الكتاكیت الیوم 24-6-2023.. الأبيض والساسو والبلدي

تشهد أسعار الكتاكیت الیوم 24-6-2023 في مصر، انخفاضاً خلال الفترة الحالية لكافة أنواع الكتاكيت سواء الأبيض أو الساسو أو البلدي، حيث سجل اليوم الكتكوت البلدي السعر الأقل داخل المزارع مقارنة بباقي أنواع الكتاكيت سواء الأبيض أو الساسو.

أسعار الكتاكیت الیوم

وتستعرض «الوطن» كل ما يريد تجار الدواجن معرفته حول أسعار الكتاكیت الیوم 2023-6-24 الأبيض والساسو والبلدي داخل المزارع والتي يقبل على شرائها التجار بآلاف الأعداد من الكتاكيت، حسب تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة تجارة القاهرة لـ «الوطن».

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

وتشهد أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر انخفاضاً في الأسعار، حيث يصل متوسط سعر الكتكوت الأبيض في المزارع بداية من 6 إلى 8 جنيهات.

أسعار الكتاكیت عمر یوم

وعن أسعار الكتاكيت عمر يوم، فيصل سعر الكتكوت الساسو من 6 إلى 8 جنيهات داخل المزارع، أما عن متوسط سعر الكتكوت البلدي فإن سعره هو الأقل بين باقي أنواع الكتاكيت، إذ جاء سعر الكتكوت الواحد داخل المزرعة من 4 إلى 6 جنيهات.