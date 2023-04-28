شعبة الثروة الداجنة: أسعار الكتاكيت مستقرة.. وتوقعات بتراجعها

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلية تشهد استقراراً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة فيما يخص أسعار الكتاكيت، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، إذ تشهد السوق حالة من التوازن بين العرض والطلب.

استقرار أسعار الكتاكيت خلال الفترة المقبلة

وأكد «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك توقعات بتراجع أسعار الكتاكيت والبيض والدواجن الفترة المقبلة، موضحا أن فرصة زيادة الأسعار ضعيفة الفترة الحالية.

أسعار الكتاكيت

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 5 و6.75 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه، كما يتراوح الساسو بين 5.5 و6.5 جنيه.

وأضاف عبد العزيز السيد، أن سعر الكتكوت الساسو بيور يتراوح بين 6.5 و 7.5 جنيه، والهجين بين 4.5 و5.5 جنيه، وكتكوت جيل ثاني ما بين 5 إلى 6 جنيهات.