«الداخلية» في خدمة حجاج القرعة 24 ساعة.. رعاية طبية وندوات دينية

في يوم السبت الموافق 10 من شهر يونيو الجاري، وبالتزامن مع سفر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام «بعثة القرعة»، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وحتى اليوم، ووزارة الداخلية مستمرة على مدار الـ24 ساعة في خدمة حجاج القرعة وحل مشاكلهم وتقديم رعاية طبية كاملة وتقديم ندوات دينية.

تسهيل إجراءات سفر أفواج حج القرعة

بالتزامن مع سفر أول أفواج حج القرعة مطار القاهرة الدولي في يوم 10 من الشهر الجاري، متجهين إلى المدينة المنورة، اتخذت وزارة الداخلية كل ما يحتاجه الحجاج من أجل سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالسفر، وإزالة كافة العقابات التي تواجه الحجاج.

غرفة عمليات مجهزة

كما خصصت وزارة الداخلية غرفة عمليات مجهزة ومدعمة من خلال كافة التقنيات الحديثة من أجل متابعة كافة احتياجات الحجاج وتلبية كافة طلباتهم، بهدف تحقيق جميع السبل التي توفر راحتهم أثناء أداء مناسك الحج.

ويعمل داخل غرفة العمليات ضباط وأفراد وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة، حيث يتم استقبال شكاوي الحجاج والتعامل بشكل فورى معها، بالإضافة إلى أنها تحتوي على قسم للأدلة الجنائية، مع تقديم جميع الخدمات التي تتعلق بالحقائب المفقودة، كما تساعد الغرفة في تسجيل بيانات كافة حجاج القرعة الرسمية إلكترونياً، مع غرفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

رعاية طبية للحجاج

توفر الوزارة خدماتها الطبية عبر قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية من أجل متابعة كافة الحالات المرضية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية اللازمةعن طريق عيادات طبية موجودة بالفنادق.

ندوات دينية

وهناك العديد من الأئمة والوعاظ الذين يصاحبون حجاج القرعة، من أجل تقديم شرح كامل عن جميع مناسك الحج، بالإضافة إلى الرد على كافة استفسارات وأسئلة الحجاج، هذا إلى جانب أفراد الشرطة النسائية من أجل تقديم مساعدات للسيدات من كبار السن والمرضى.