المشدد 7 سنوات لشقيقين شرعا في سرقة أحد الأشخاص بالزاوية الحمراء

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، متهمين بالشروع في سرقة مواطن بالإكراه في منطقة الزاوية الحمراء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

الشروع في سرقة

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع شقيقين «س. س»، «أ. س» متهمين بالشروع في سرقة أحد الأشخاص «كريم. س» بالإكراه الواقع عليه تحت تهديد السلاح وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

القبض على المتهم

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين باعتراض طريق المجني عليه أثناء سيره في الطريق العام بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وأشهرا في وجهه سلاح أبيض «كتر»، وتمكنا بتلك الوسيلة من إثارة الرعب في نفسه والشروع في سرقة الدراجة البخارية الخاصة به «توك توك» ولكن لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو ضبطهما من قبل الأهالي تم القبض عليهما وتسليمهما للأجهزة الأمنية.

حيازة سلاح أبيض

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.