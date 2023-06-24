حبس شخصين بتهمة سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك في روض الفرج

خضع المتهمون في قضية سرقة الدراجات النارية بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، أنَّ التشكيل العصابي مكوّن من شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب توصيل الأسلاك.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، كما أقرّا بارتكابهما 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتمّ بإرشادهما ضبط كل الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

ضبط المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة روض الفرج بمدرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية، حال سيرهما في إحدى شوارع دائرة القسم، وتبين عدم حملهما تراخيص، تمّ اصطحابهما لديوان القسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهمين

وأوضح المحامي محمود عبدالله، العقوبة المتوقعة على المتهمين بسرقة الدراجات النارية خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلاً إنَّ المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أنَّ عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضًا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنَّه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أنَّ الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.