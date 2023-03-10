شاب يقتل جاره بطعنة في القلب دفاعا عن شقيقته في الزاوية الحمراء

طعنة واحدة فقط في القلب أودت بحياة شاب ثلاثيني في الحال، ووفق تحقيقات النيابة العامة كان منفذ الجريمة يدافع عن شقيقته التي استغاثت به إثر تعرضها للمعاكسة من ابن الجيران، فهرول المتهم ممسكًا سكينًا وعند مشاهدته لجاره طعنه في القلب فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات قبل وصوله إلى المستشفى.

حبس المتهم بقتل جاره في الزاوية الحمراء

خضع المتهم لجلسة تحقيق مساء أمس، واجهته خلالها النيابة العامة بتهمة القتل العمد وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وقال المتهم إنه كان في حالة دفاع عن شقيقته التي تعرضت للمعاكسة من جارهما وأنه نزل لمعاتبته ففوجئ به يعتدي عليه بالسب ما جعله ينتقم منه بطعنه استقرت في صدره ومات على إثرها في الحال، وتحفظت الشرطة على السكين المستخدم في الجريمة وأرسلته إلى الأدلة الجنائية لإعداد تقريرًا بحالته الفنية.

جريمة 30 ثانية في الزاوية الحمراء

وأضاف المتهم أمام النيابة العامة أن جريمة قتل جاره «علي» في الزاوية الحمراء نتيجة انفعال لحظي بسبب تصرف المجني عليه غير اللائق مع شقيقة المتهم، وأن المشاجرة لم تستغرق ثوان معدودة 30 ثانية بحسب أقوال المتهم في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.

عقوبة القتل العمد

وقال الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، إن جريمة قتل شاب في الزاوية الحمراء وفق ما انتهت إليه النيابة العامة من حبسه بتهمة القتل العمد تصل عقوبتها إلى الإعدام حال تيقن المحكمة من أن الجريمة قتل عمد، أما في حالة إذا ما كانت الجريمة مشاجرة فإن ذلك سيظهر في الحكم الصادر عن المحكمة.