تفاصيل مشروع روضة السيدة 2.. الانتهاء بعد 3 شهور

تشهد محافظة القاهرة إقامة العديد من المشروعات لمواجهة العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن المشروعات الجاري إقامتها حاليا مشروع الطيبي «روضة السيدة 2» في نطاق حي السيدة زينب، حيث كانت منطقة عشوائية وجارٍ تطويرها حاليا والعمل على عودة السكان بعد انتهاء أعمال التطوير، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وأوضحت محافظة القاهرة في تقرير، أن من أبرز المعلومات عن مشروع الطيبي ما يلي..

خطة مشروع الطيبي

- العمل على تخطيط المشروع على كامل مساحة المنطقة العشوائية السابقة، ويتمتع بطابع مميز لواجهات العمارات فهي ذات طابع اسلامى ممزوج بـالحداثة، بطراز معماري أشبه بمشروع روضة السيدة 1 الذي تم تنفيذه في نفس المنطقة من ثلاث سنوات.

- منطقة الطيبي كانت عبارة عن تل ترابي مقام عليه عدد من المباني بعضها مهدد بالانهيار، تضم 143 عقارا ويسكنها 350 أسرة، وتم إزالة المباني وتسوية الأرض بمستوى الشارع، لبناء العمارات السكنية الجديدة والخدمات اللازمة والتنسيق الحضاري للموقع لتسكين الأهالي بها..

- تسكين أهالي منطقة الطيبي بشقق بديلة، لحين انتهاء عملية التطوير وعودتهم إلى الوحدات السكنية الجديدة.

مساحة المشروع

- الانتهاء من المشروع خلال ثلاثة أشهر تمهيدا لتسليم الوحدات إلى السكان.

- يضم مشروع الطيبى - روضة السيدة2 - منطقتين، الأولى تضم 6 عمارات سكنية، والثانية تشمل 3 عمارات سكنية، وتتكون كل عمارة من دور أرضي و5 أدوار متكررة.

- يبعد مشروع الطيبى نحو 200 متر تقريباً من مترو محطة السيدة زينب حيث تتوفر كل الخدمات.

- مشروع الطيبي يقام على مساحة 28.7 ألف متر مربع يضم 9 عمارات، بإجمالي 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 محلا تجاريا ومبنى خدميا، وحضانة، وأعمال تنسيق الموقع العام.

- تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمكونات المشروع وجار حاليا استكمال التشطيبات الداخلية والواجهات بنسبة تنفيذ إجمالية تصل إلى 80%.