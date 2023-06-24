أسعار العملات الیوم السبت 2023-6-24 في نهاية التعاملات.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار العملات الیوم السبت 2023-6-24 في البنوك استقرارا ملحوظا، نظرا لأن اليوم إجازة رسمية في جميع البنوك، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي واليورو استقرارا في نهاية التعاملات اليوم.

أسعار العملات الیوم في البنوك

وتستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته حول أسعار العملات الیوم السبت 2023-6-24 في البنوك، حسب ما أعلنته البنوك على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في البنوك المصریة

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.95 للبيع و30.85 للشراء، وفي بنك مصر سجل الدولار 30.85 للبيع و30.75 للشراء، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 30.95 للبيع و30.85 للشراء.

سعر الیورو في البنوك المصریة

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.91 للبيع و33.77 للشراء، أما سعر اليورو في بنك مصر فسجل 33.91 للبيع و33.77 للشراء، وفي بنك القاهرة سجل 34.02 للبيع و33.88 للشراء.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیة المصري

وسجل سعرالجنیه الإسترلیني أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 39.40 للبيع و39.22 للشراء، أما سعر الجنیه الإسترلیني في بنك مصر فسجل 39.40 للبيع و39.21 للشراء، وفي بنك القاهرة سجل 39.53 للبيع و39.36 للشراء.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

وسجل سعرالريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.22 للبيع و8.19 للشراء، أما سعر الریال السعودي في بنك مصر فسجل 8.22 للبيع و8.19 للشراء، وفي بنك القاهرة سجل 8.25 للبيع و8.19 للشراء.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

وسجل سعر الدرھم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.39 للبيع و8.38 للشراء، أما سعر الدرھم الإماراتي في بنك مصر فسجل 8.40 للبيع و8.39 للشراء، وفي بنك القاهرة سجل 8.42 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

وسجل سعر الدینار الكویتي في البنك الأهلي المصري 100.44 للبيع و99.50 للشراء، أما سعر الدینار الكویتي في بنك مصر فسجل 100.44 للبيع و100.18 للشراء، وفي بنك القاهرة سجل 100.76 للبيع و100.40 للشراء.