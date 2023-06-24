‎سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك.. استمرار الاستقرار

استمر استقرار ‎سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك، وبلغ متوسط سعر الصرف نحو 30.8 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

‎سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل ‎سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بنك أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وحقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.