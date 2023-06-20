خطوات إصدار تصريح ذبح الأضاحي بالسعودية عبر منصة بلدي.. اعرف التفاصيل

تتيح منصة بلدي التابعة للسلطات السعودية إمكانية إصدار تصريح ذبح الأضاحي بالسعودية لأصحاب المطاعم؛ لمواكبة الطلب المتزايد على الذبح بداية من الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعرض «الوطن» في التقرير التالي، كل ما يخص إصدار تصريح ذبح الأضاحي بالسعودية لأصحاب المطاعم والحاصلين على الرخص التجارية عبر منصة بلدي بالمملكة العربية والتي جاءت كالتالي:

خطوات إصدار تصريح ذبح الأضاحي بالسعودية

وتضمنت خطوات إصدار تصريح ذبح الأضاحي بالسعودية 1444 اتباع الآتي:

الدخول على بوابة بلدي ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا، ثم الرخص التجارية، ثم خدمة تصريح ذبح الأضاحي.

تحديد صفة مقدم الطلب.

إدخال رقم الرخصة الموحد.

التحقق من نشاط الرخصة وحالتها وفترة التقديم.

موافقة مقدم الطلب على بنود الاشتراطات.

مراجعة الطلب بالبلدية.

إجراء زيارة من البلدية للمنشأة للتحقق من توفر الاشتراطات.

اعتماد الطلب من البلدية.

إشعار مقدم الطلب برسالة نصية.

طباعة التصريح من خدمة طلباتي بمنصة بلدي.

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح ذبح الأضاحي

بينما يجب أن يقوم الراغب في الحصول على تصريح ذبح الأضحية رفع المستندات الآتية:

وجود عقد مع طبيب بيطري للإشراف على عمليات الذبح في المطبخ قبل وبعد الذبح خلال أيام عيد الأضحى.

وجود شهادات صحية لجميع العاملين.

تخصيص مكان للذبح والسلخ والتقطيع مهيأ لهذا الغرض مستوفٍ للاشتراطات الصحية والالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ.

التعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة لدى الأمانة لرفع المخلفات وتأمين حاويات للنفايات مخصصة لمخلفات الذبح خارج المطبخ والتخلص من النفايات.

توفير جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ.

توفير أوعية كافية لتجميع العظام وبقايا الذبح والشعر والجلد.

توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي.

الالتزام بتنظيم الذبح وعدم تكدس المذبوحات وتقديم خدمة الترقيم.

تركيب لوحة بارزة محدد بها تسعيرة الذبح.