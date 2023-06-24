«طالب الأقصر» بعد إهدائه «بورتريه» لجوارديولا في معبد الكرنك: دخلت التاريخ

أعرب الشاب الأقصري عمر ياسر، عن سعادته البالغة بإهداء بورتريه للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على هامش زيارته اليوم السبت، لمعبد الكرنك، في إطار زيارته للأقصر وأسوان، لقضاء عطلته الصيفية برفقة أسرته.

عمر ياسر: دخلت التاريخ

وأوضح عمر ياسر، الطالب بالصف الثاني الثانوي، عن فرحته الكبيرة بدخوله التاريخ على حد قوله، بعد أن أهدى بورتريه رسمه للمدرب الإسباني العالمي جوارديولا، ونال إعجابه هو وأسرته وشكره، والتقط صورة تذكارية معه، والتي لطالما حلم بها منذ صغره، إذ يعشق فريق مانشستر سيتي ومدربه.

وأكد «ياسر» في حديثه مع «الوطن»، أنه علم بزيارة جوارديولا وأسرته إلى معبد الكرنك، فرسم البورتريه في بضع ساعات، وعندما علم بوصول جوارديولا المعبد، لأنه مقيم بجواره، أخذ البورتريه، وذهب وبحث عنه عند خروجه، وحاول الأمن منعه، لكن عندما أظهر البورتريه، ابتسم جوارديولا وشكره والتقط صورة تذكارية معه، لافتا إلى أن يهوى الرسم منذ الصغر، ولم يتلق تعليما أكاديميا في الرسم.

جوارديولا يقضي عطلته الصيفية في الأقصر

يشار إلى أن معبد الكرنك، شهد صباح اليوم السبت، زيارة المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، هو وأسرته ضمن زيارته للأقصر، لقضاء عطلته الصيفية، والتي تستمر 5 أيام ما بين الأقصر وأسوان.

ويقيم جوارديولا في إحدى المراكب العائمة تسمى فضية، وسيبحر بها من الأقصر غدا إلى أسوان، كما سيقام له اليوم حفل عشاء فاخر في معبد الأقصر، وستكرمه لجنة تسويق السياحة الثقافية.