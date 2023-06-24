فتح باب التقديم بالمعاهد الأزهرية لرياض الأطفال والابتدائية غدا

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول، وذلك لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك للصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية، غدا الأحد، الموافق 25 يونيو الجاري.

الإعلان على الموقع الرسمي

وجاء ذلك، على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف، على موقع الإنترنت، حيث يعلن الأزهر الشريف، في هذا الوقت من كل عام، عن فتح باب التقديم لقبول دفعات جديدة من طلاب مرحلة رياض الأطفال، وطلاب الصف الأول الابتدائي.

وحول الأوراق المطلوبة للتقديم، فلم يحددها قطاع المعاهد الأزهرية للعام الجديد حتى الآن، ولكن كانت الأوراق التي طلبها قطاع المعاهد الأزهرية على موقعه الرسمي للعام الماضي هي:

1- شهادة ميلاد الطالب.

2- صورة بطاقة الطفل الصحية.

3- صورة من نموذج طلب الالتحاق الموجود على موقع التنسيق الإلكتروني.

4- 4 صور شخصية للطالب على أن تكون حديثة وتكون مقاس 4*6.

5- تحضير 5 أظرف، على أن يتم كتابة عنوان الطفل عليها جميعا على أن يلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.