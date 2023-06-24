جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمنزلها بالشرقية

عثر الأهالي على جثة سيدة مسجاة داخل منزلها بمدينة بلبيس في شارع المطافي، فيما أبلغوا رجال الأمن الذين انتقلوا على الفور إلى موقع البلاغ ومن خلال التحريات الأولية أشارت إلى وجود شبهة جنائية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من قسم شرطة بلبيس بالعثور على جثة سيدة ملقاة بمنزلها بمدينة بلبيس وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة التي أمرت بجمع كافة التحريات التي تقود لكشف غموض واقعة مقتل السيدة داخل منزلها، إذ أفادت المعلومات الأولية بوجود شبهة جنائية في وفاة السيدة المذكورة.

كشف غموض واقعة وفاة سيدة

كانت جهات التحقيقات طالبت بانتداب فريق من الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بعد إجراء الصفة التشريحية على الجثمان وكشف الغموض حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها في شارع المطافي ببندر قسم شرطة بلبيس.

التحريات: شبهة جنائية في الواقعة

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها ومدى وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمها هذا ويكثف رجال مباحث بلبيس محاولات كشف الغموض حول الواقعة.