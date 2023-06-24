الإعلامي شادي شاش: مصر أسست اقتصاديا قويا بعد ثورة 30 يونيو

قال الإعلامي شادي شاش، إن ثورة 30 يونيو تبعها 10 سنوات من الإنجازات، تمكنت خلالها الدولة المصرية من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، استنادا إلى برنامج إصلاح شامل أسهم في تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد

وأضاف شاش، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن رحلة استعادة الزمام كللتها سلسلة نجاحات في جميع الملفات الداخلية، حيث استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد بفضل تماسك المصريين وقدرتهم على العمل بكل جهد للخروج من النفق المظلم.

تردي الأوضاع الاقتصادية قبل ثورة 30 يونيو

وتابع، أن تردي الأوضاع الاقتصادية يعد أحد أهم دوافع ثورة 30 يونيو، إذ مرت مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2013 بأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وقبل الثورة كان معدل النمو 2.9% فقط، ونسبة العجز الكلي 12%، إلا أنه خلال سنوات من العمل والجهد تضاعف حجم الاقتصاد المصري 3 مرات بعد ضخ استثمارات حقيقية ذات جدوى اقتصادية رغم الأزمات العالمية المتلاحقة وسعي الدولة جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين.