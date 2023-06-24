خبير: مصر حققت أرقامًا قياسية في الإصلاح الاقتصادي بعد ثورة 30 يونيو

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنّ مصر كانت في حاجة إلى بنية تحتية جديدة، بعدما تراجعت أغلب المؤشرات الحيوية للبنية الأساسية، وبالتالي، فقد كان لزاما على الدولة بعد ثورة 30 يونيو أن تدخل في هذه الملفات باستثمارات حكومية، لافتًا إلى أن مصر حققت معدل نمو إيجابي في السنوات الماضية رغم الأزمة العالمية، وكذلك أرقامًا قياسية في الإصلاح الإقتصادي وتحدى الأزمات.

زيادة الاستثمارات المحلية بعد ثورة 30 يونيو

وأضاف «البهواشي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية دارين مصطفى: «الدولة المصرية زودت الاستثمارات المحلية على هيئة المشروعات القومية، تبعها إصلاحية متتالية، نتحدث عن برنامج إصلاح هيكلي وفر للاقتصاد المصري أن يتحول من العجز الدائم إلى تحقيق فائض أولي، وكان هذا الأمر جديدا على الاقتصاد المصري، أصبح لدينا رشادة في الإنفاق وضبط في الإيرادات».

خبير: الدولة حققت نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات بعد ثورة 30 يونيو

وأوضح الخبير الاقتصادي: «أصبح الإيراد اليوم يحقق فائضا أوليا دون خدمة الدين، كما أن الدولة المصرية عملت على كل قطاع منفرد كأنه القطاع الوحيد الموجود فيها، لذلك فقد حدث تطور كبير في مختلف القطاعات، حتى في ظل الأزمة العالمية التي تضررت منها بعض القطاعات».