30 يونيو.. أرقام قياسية في الإصلاح الاقتصادي وتحدي الأزمات (فيديو)

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «30 يونيو.. أرقام قياسية في الإصلاح الاقتصادي وتحدي الأزمات».

عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج

ورغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، فإن سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة المصرية منذ عام 2016 أسهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وقدرته على التصدي للأزمات، وعملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال بجانب تعظيم مشاركة القطاع الخاص مع التركيز على تطوير البنية الأساسية، والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة.

الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية كانت له انعكاسات إيجابية

وذكر التقرير، أن الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية كانت له انعكاسات إيجابية على آفاق معدلات النمو وفقا للمؤسسات الاقتصادية الدولية، حيث بدأ الاقتصاد المصري بدأ في عام 2015 بوضع كتالوج، وهو رؤية مصر 2030، والتي امتدت لكل القطاعات، وعمل مشروعات قومية تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي المصري وتحسين المؤشرات الاقتصادية المصرية، ونتج عنها توجه الدولة المصرية للمشروعات القومية بشكل كبير.