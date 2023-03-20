نقيب المأذونين: لا زيادات في رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، آخر تطورات صندوق دعم الأسرة المصرية، موجهًا الشكر لكل من يحافظ على الأسرة المصرية؛ لأنها أمن أسري للمجتمع.

الرئيس السيسي يدعم المطلقات والأرامل

وقال «عامر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي يعمل على دعم المطلقات والأرامل بصندوق دعم الأسرة المصرية؛ من خلال دفع أرقام زهيدة في الصندوق.

وأضاف نقيب المأذونين أن تأمين الأسرة حاليًا 100 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن صندوق تأمين الأسرة سيتم دعمه بمبالغ مالية بسيطة من راغبي الزواج؛ لخدمة المطلقات، ولم يتم فرض أي زيادات في رسوم الزواج حاليًا.

من سيتزوج بعد عيد الفطر لن يتحمل أي زيادات في رسوم صندوق دعم الأسرة

ولفت الشيخ إسلام عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن من سيتزوج بعد عيد الفطر المبارك لن يتحمل أي زيادات في رسوم الزواج الخاصة بصندوق دعم الأسرة المصرية.